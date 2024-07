Cermenate, lite fuori dalla discoteca: accoltellato dopo la festa di compleanno

Cermenate, 1 luglio 2024 – Sono finiti in ospedale in due, al termine di una discussione che si è conclusa con un doppio accoltellamento nel quale sono rimasti feriti due giovani.

Sul posto carabinieri e ambulanza (Archivio)

L’aggressione, le cui circostanze sono ancora tutte da ricostruire, è avvenuta verso le 4.15 di sabato notte, in via Maestri Comacini a Cermenate, nei pressi della discoteca Jet Club. Le vittime sono due ventenni di Lazzate, uno dei quali festeggiava proprio la scorsa notte il suo ventunesimo compleanno. L’intervento del 118 è avvenuto pochi minuti dopo il ferimento: i soccorritori hanno trovato il più grande con una ferita all’addome, per la quale è stato subito stabilizzato e trasportato al Sant’Anna in codice rosso, dove è stato subito operato. Ora è ricoverato con prognosi riservata, ma non è ritenuto in pericolo di vita.

Anche l’amico presentava una ferita da taglio, ma meno preoccupante, per la quale è stato comunque trasportato al pronto soccorso in codice giallo e ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio, che hanno identificato i feriti e sentito le prime testimonianze. Sembra che la lite, rispetto alla quale non sono ancora stati chiariti i ruoli dei due feriti, sia nata per banali motivi.