Como, ruba 600 euro di cosmetici grazie a una borsa schermata: arrestata una 21enne

Como, 24 luglio 2024 – Era entrata in un centro commerciale di Tavernola, con una borsa schermata, nella quale era riuscita ad accumulare cosmetici per un valore di quasi 600 euro. La giovane donna, una rumena di 21 anni, è stata arrestata ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante di Como, intervenuti su richiesta del direttore dell’esercizio commerciale, dopo che l’addetto alla sicurezza l’aveva notata e fermata.

La donna era in compagnia di una connazionale di 28 anni che, durante il tentativo di furto era rimasta in disparte, senza partecipare attivamente. Dopo aver riconsegnato la merce ai proprietari, i poliziotti hanno accompagnato le due donne in Questura per identificarle. La più giovane è stata arrestata e processata questa mattina per direttissima, mentre alla seconda non è stato imputato nulla.