SuperEnalotto: centrato al bar Canzi di Nova Milanese un 5+1 da oltre 550mila euro. Caccia al vincitore

Nova Milanese, 1 giugno 2025 – Non sarà quel fatidico 6 che può cambiare la vita, ma 550mila euro e spiccioli possono comunque – eufemismo – dare una certa mano. È caccia al fortunato giocatore che ha realizzato un 5+1 del SuperEnalotto a Nova Milanese, con una schedina acquistata al bar Canzi di via Locatelli.

Si tratta di un frequentatore abituale del locale? Oppure di una persona di passaggio? Chissà. La speranza, come sempre si dice in queste occasioni, è che i soldi siano andati a una persona (o a più persone) che ne ha davvero bisogno.

L'area del bancone del bar Canzi riservata al SuperEnalotto (da Facebook)

Le ipotesi anche oggi, giornata festiva, si susseguono. La notizia ha fatto ben presto il giro della cittadina in provincia di Monza e Brianza. Se ne parla – almeno chi ha già lasciato casa in una sonnacchiosa domenica pre estate – in piazza e nei bar (compreso, ovviamente, quello dove è stata realizzata la vincita).

La ricerca e gli abbozzi di identikit del fortunato sono il tema del giorno, scalzando “dalla vetta” i commenti sulla debacle dell’Inter in Champions League. C’è chi giura di sapere chi ha vinto (succede sempre) e chi auspica che l’autore delle giocata azzeccata si ricordi degli amici o, comunque, utilizzi una parte del premio per fare beneficenza.

SuperEnalotto: il 6 è un sogno per centinaia di migliaia di giocatori (Archivio)

La giocata

Insomma, di fatti certi al momento ce n’è davvero pochi. Stiamo, quindi, almeno per ora, alle cifre. La somma esatta che l’indovino del 5+1 si è portato a casa ammonta a 553.085,21 euro. A premiarlo è stata una schedina Cinque pannelli, formula che permette anche di dare vita a sistemi integrali.

Un dato, questo, che potrebbe aprire una pista: il vincitore è – forse – un “intenditore” del gioco, bravo a conoscerne metodi e varianti di schedine. Non uno dei “sognatori” che ci prova indicando sei numeri a caso, per capirci. Sarà davvero così? Non lo sappiamo. E forse non lo sapremo mai. Ma, vagheggiando che un giorno tocchi a noi, è anche già bello esercitarsi in questo modo, tratteggiando il profilo del fortunato di turno.

Si conferma, comunque, il buon momento della Lombardia al SuperEnalotto: meno di dieci giorni fa, a Desenzano del Garda, è stato centrato un 6 da 35 milioni di euro.