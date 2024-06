Rapine, furti e spaccio: 24 arresti in 48 ore

Furti. Rapine. Spaccio di droga. La fotografia di una criminalità di strada sempre più parcellizzata, ma forse ancor più impattante su quella percezione di sicurezza (o insicurezza) di cui ha parlato sin dal suo insediamento il neo questore Bruno Megale, emerge dal bilancio dell’attività di via Fatebenefratelli tra venerdì e sabato: 24 arrestati in 48 ore. Uno ogni due ore. Gli investigatori della Squadra mobile hanno ammanettato cinque persone, sequestrato hashish, cocaina e quasi 1.700 euro e recuperato merce rubata per circa tremila euro. Venerdì pomeriggio, gli agenti hanno bloccato in piazza Santa Maria Beltrade tre bulgare di 20, 23 e 27 anni per il tentato furto del cellulare di una turista. Negli stessi minuti, è stato fermato in corso Venezia un trentacinquenne cubano che aveva appena nascosto in una borsa schermata capi d’abbigliamento per 1.900 euro. La perquisizione è proseguita nella stanza di un albergo di via Porpora che usava come base logistica: lì i poliziotti hanno trovato altri vestiti e confezioni di profumo. All’una di sabato, gli agenti in borghese hanno arrestato un trentaquattrenne ecuadoriano che spacciava coca in auto, sequestrando 27 grammi di droga e 1.500 euro.

Dei 19 arresti di Upg e commissariati, se ne segnalano sette per rapina, cinque per furto e tre per droga. All’alba di sabato, tre diciottenni egiziani sono stati ammanettati in viale don Sturzo dopo aver strappato la collanina a un giovane stordito con lo spray urticante. Alle 15, un ventiseienne bengalese è stato arrestato dopo aver aggredito un vigilante per uscire da un negozio con una maglietta rubata. Un’ora dopo, alla fermata Bande Nere del metrò, sono state intercettate due ventinovenni romene che avevano appena cercato di rubare il portafogli a un sessantottenne. Stesso reato contestato in viale Monte Nero a due italiani di 20 e 22 anni che stavano provando a rubare uno scooter. Poco prima della mezzanotte di sabato, gli agenti hanno arrestato un quarantanovenne che in via Ripamonti ha scaraventato a terra due ventenni per rubar loro la borsa: un cittadino lo ha fermato e ha atteso l’intervento dei poliziotti. N.P.