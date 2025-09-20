Castiglione Intelvi, cane scivola in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco

Castiglione Intelvi 20 settembre 2025 – E' sfuggito ai proprietari, e scivolato per una ventina di metri in una scarpata. I vigili del fuoco di Menaggio e di Como, con gli specialisti Saf - Speleo Alpino Fluviale, sono intervenuti oggi per il recupero di un cane di razza Lapinkoira, di circa due anni, accidentalmente finito in una forra in una zona impervia di Castiglione Intelvi, forse per inseguire un animale selvatico.

Il quattro zampe è caduto per circa venti metri in un ambiente particolarmente scosceso e reso viscido dalla presenza d’acqua, ed è stato individuato grazie al suo continuo abbaiare, che ha permesso ai proprietari di localizzarne la posizione e di allertare i soccorsi, che sono arrivati fino alla zona di via Sertore per poi seguire le indicazioni verso la parte più impervia.

Le squadra Saf, attrezzata per operazioni di soccorso in ambiente fluviale e impervio, con manovre su corda si è calata lungo la forra fino a raggiungere il cane, che impaurito dalla caduta e dalla presenza dell’acqua si era rifugiato all’interno di una buca in prossimità del torrente.

Dopo averlo tranquillizzato, i vigili del fuoco lo hanno estratto dalla buca con cura, utilizzando una pettorina specifica per il recupero di animali, e lo hanno assicurato all’operatore Saf. Successivamente, con manovre di recupero da monte, l’operatore e l’animale sono stati riportati in sicurezza. Il cane, fortunatamente illeso, è stato riconsegnato ai suoi proprietari.