Moltrasio, cane si perde nei boschi: salvato dai vigili del fuoco

Moltrasio (Como), 24 giugno 2025 – Nevada era sparita ieri sera, in una gola di una zona boschiva di Moltrasio, dove i padroni improvvisamente l’hanno persa di vista. Cercata e chiamata a lungo senza risultato, fino a dare l’allarme ai vigili del fuoco, che ieri sera hanno ricevuto la chiamata alla sede centrale di via Valleggio.

La squadra è subito intervenuta, anche se era ormai ora del tramonto: i vigili hanno preso informazioni dalla famiglia, che si trovava in vacanza nel Comasco, con il cane Nevada, una femmina di husky. Questa mattina le squadre hanno organizzato le ricerche, e per prima cosa hanno fatto un sopralluogo con gli specialisti Saf - la Squadra Speleo Alpino Fluviale, specializzata in interventi in ambienti difficili -. Partendo dal punto in cui era stata segnalata la scomparsa del cane, sono scesi, riuscendo a individuarlo.

Lo hanno quindi raggiunto, risalendo una parete in cordata. La cagnolina stava bene, anche se un po' disidratata. Una volta riportata sul sentiero, è stata restituita ai suoi padroni.