Casa occupata da mesi in centro a Magenta, la proprietaria: "Un incubo"

Manda la lettera di recesso, ma continua a occupare da mesi una casa nel pieno centro di Magenta. La proprietaria di un’abitazione di corte in vicolo Corridoni, traversa di via Roma, non sa più come fare per rientrare in possesso della sua abitazione. È una situazione diversa da quanto accaduto in via Del Carso dove una villetta, momentaneamente vuota, era stata occupata da una famiglia.

In questo caso la signora, che tuttora continua a vivere in quell’immobile a due piani, nel mese di settembre 2022 aveva stipulato un contratto di compravendita, con obbligo di rogito entro l’ottobre del 2023. Nel mese di aprile dello scorso anno la donna ha inviato una lettera di recesso tramite il suo legale, adducendo alcune motivazioni. "Nonostante la lettera di recesso – afferma la proprietaria – ha continuato a occupare la mia casa come se niente fosse. Senza mai pagare nulla. Una situazione che si protrae da circa sei mesi".

Per la proprietaria comincia una lunga trafila legale, l’unica possibile, che richiede un esborso notevole di tempo e soldi e che, ad oggi, non ha portato a nulla. Il procedimento per ottenere il rilascio dell’immobile è tuttora in corso e non si sa quando vedrà la parola fine. Ogni tentativo di approccio con la donna occupante non produce alcun effetto. Quest’ultima, nella lettera di recesso, ha dichiarato di volere dalla proprietaria il doppio della caparra contrattualmente stabilita. "Stiamo vivendo una situazione da incubo – continua la proprietaria – La donna occupante non si fa mai trovare, non ritira le raccomandate, sta mandando in rovina la mia casa lasciando i rifiuti fuori dalla porta e si è perfino barricata all’interno mettendo dei cartoni alle finestre per non farsi vedere".