Canzo, escursionista ferita a Primalpe: soccorsa e salvata dai vigili del fuoco

Canzo, 15 ottobre 2023 – Un’escursionista di 44 anni è stata soccorsa questo pomeriggio dai vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, intervenuti assieme agli specialisti del Saf di Como, sul sentiero 7 in zona Primalpe, un’area impervia al di sotto del rifugio Terz’Alpe. La donna ha chiamato aiuto verso le 16, segnalando che a causa di una caduta non era più in grado di proseguire da sola, ma ha saputo fornire indicazioni precise sulla sua localizzazione. E’ stata quindi stabilizzata e trasportata a valle in barella, con una probabile frattura a una gamba, per poi essere affidata alle cure del 118.