Aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il fratello Paolo contro Sala. “Il ricorso è patetico”

Milano – Nuovo attacco della famiglia Berlusconi a Beppe Sala, il sindaco di Milano ‘reo’ di aver presentato ricorso contro l’intitolazione a Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, dell’aeroporto varesino della Malpensa.

Dopo i figli Barbara e Pier Silvio, oggi è stato il turno del fratello Paolo, in occasione proprio di un evento di Forza Italia a Milano dedicato alle prossime elezioni comunali. “Il nostro sindaco Sala - ha detto – ha perso una grande occasione quando hanno dedicato l'aeroporto di Malpensa a mio fratello. Lui che voleva acquisire simpatie anche nel centrodestra ha negato e contrastato questa dedica». Secondo Paolo Berlusconi, il ricorso presentato dalla Città di Milano e da altri Comuni è “una cosa patetica".

All’evento ‘Milano torna al centro della scena', Paolo Berlusconi ha parlato anche in generale della città e di cosa avrebbe bisogno, anche in questo caso non lesinando critiche a Sala”. Abbiamo bisogno di un sindaco inclusivo – ha detto - mi auguro che possiamo esprimere un bel nome per Milano quando sarà il momento”. “Forza Italia – ha aggiunto - si è rivelata un partito ancora fondamentale e indispensabile per il nostro Paese e per Milano, che è il motore dell’Italia, credo abbia bisogno di una competizione volenterosa da parte nostra per riconquistare il governo della città".

"Oggi vediamo una Milano afflitta da tanti problemi, non solo la criminalità e sarebbe sbagliato addossare la responsabilità alla sinistra anche di questo. Però è chiaro che c'è modo e modo per contrastarla", ha concluso Paolo Berlusconi.