Gerola Alta, cade con la bici in Valgerola: morto Fabio Spandrio

Gerola Alta (Sondrio), 15 ottobre 2023 - Tragedia sui sentieri della Valgerola questo pomeriggio, poco dopo le 17, dove un ciclista è morto in seguito a una rovinosa caduta in una zona impervia in località Pescegallo. La vittima è Fabio Spandrio, 55 imprenditore di Cosio Valtellino. L’uomo stava rientrando da un’escursione quando ha perso il controllo della sua mountain bike mentre era impegnato nella discesa di un sentiero impervio.

Nella caduta ha riportato numerose e gravi ferite e quando, poco dopo altri escursionisti che percorrevano il sentiero hanno visto il suo corpo immobile e hanno dato l’allarme, allertando i soccorsi, era ormai troppo tardi. Nonostante l’intervento sia stato tempestivi per lui non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di recupero sono state affidate al Soccorso alpino

Impegnati nel recupero gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna e i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, oltre ai vigili del fuoco e un’elicottero di Areu.