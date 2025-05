Ancora una rissa nel centro storico

Ennesima rissa in centro città in via Roma, a due passi da piazza Garibaldi, dove ieri notte un uomo di 51 anni è stato aggredito fuori da un locale. La colluttazione è scoppiata attorno alle 2 del mattino e ha coinvolto diverse persone anche se alla fine ad avere la peggio è stato il 51enne che è stato preso a calci e pugni ed è rimasto a terra dolorante. A dare l’allarme le persone che si trovavano in quel momento in piazza e hanno visto il parapiglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Croce Rossa che ha prestato soccorso all’uomo, provato ma comunque non in pericolo di vita, trasportandolo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Non è la prima volta che il centro città si trasforma in un ring, soprattutto durante il fine settimana, come sempre attorno a piazza Garibaldi dove negli ultimi due anni si sono verificate anche aggressioni molto violente. Le indagini sono in corso.