Fungaiolo milanese precipita in un dirupo e muore: finisce in tragedia l’escursione di Angelo Ferri

È finita in tragedia la ricerca di un uomo di 63 anni andato per funghi che dalle 13 era cercato dal soccorso alpino e da squadre di volontari dopo l'allarme dei familiari.

Angelo Ferri, residente a Milano, è stato rinvenuto morto in fondo a un canalone a Rezzoaglio (Genova), dove probabilmente era scivolato. Per ore la moglie ha tentato di chiamarlo al cellulare non vedendolo arrivare ma la zona di Codorso, in comune di Rezzoaglio, è particolarmente impervia.

Uno scorcio del Comune di Rezzoaglio, dove si sono perse le tracce di Angelo Ferri

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sestri Levante per la ricostruzione dell'incidente.