Scontri e coltellate in piazza Garibaldi: messi al bando da Cantù e dintorni i quattro ragazzini coinvolti

Cantù (Como) – Messi al bando da Cantù e dintorni. Anche se a Cantù abitano, non potranno più rimettere piede a Cantù dai 2 ai 3 anni, i quattro giovanissimi che sono stati arrestati per aver seminato il panico sabato notte in centro città, dove hanno accoltellato e ferito almeno tre persone. Contro di loro il questore di Como Marco Calì ha emesso altrettanti dacur, cioè provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane. Si tratta di una sorta di daspo, ma appunto dai paesi invece che dagli impianti sportivi.

Il 18enne, che ora si trova in carcere al Bassone, non potrà entrare in tutta la provincia per 3 anni. Tre anni di divieto in tutta l'area del Canturino pure il 17enne e 2 per il 16enne e il 15enne fermati, che dall'istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, sono stati trasferiti in una comunità. I quattro sono cittadini italiani di seconda generazione, che abitano a Cantù. A raccogliere gli elementi e occuparsi delle pratiche per i provvedimenti di messa al bando sono stati i poliziotti dell'Anticrimine di Como. Potrebbe non essere finita qui, altri amici della stessa banda potrebbero subire la stessa sorte.

“Recentemente si erano verificati analoghi episodi, tra cui aggressioni e danneggiamenti spesso risultati poi ricondotti alle azioni violente di uno stesso gruppo di giovani, a forte connotazione minorile – spiegano dalla questura -. I componenti del sodalizio, avvalendosi della forza derivante dal loro cospicuo numero, spesso per futili motivi, si sono resi responsabili di azioni violente, in taluni casi divenute virali tramite i social network. Proprio tali episodi sono al vaglio degli specialisti della Divisione Anticrimine per la valutazione di ulteriori provvedimenti nei confronti di altri giovani componenti il gruppo”.