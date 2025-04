Cantoni unico porporato tra i vescovi lombardi

Rimarrà in Vaticano fino ai funerali di Papa Francesco il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, che ieri ha accompagnato la salma del pontefice in San Pietro prima dell’apertura della basilica all’omaggio dei fedeli. Cantoni è l’unico porporato tra i vescovi lombardi che siederà nel conclave, se si esclude il cardinale Pierbattista Pizzaballa che è stato assegnato a Gerusalemme.

Partito per Roma all’indomani della morte del Papa il vescovo di Como è in contatto con la diocesi è venerdì sera incontrerà un migliaio di adolescenti partiti da Como e Sondrio alla volta di Roma per prendere parte all’evento giubilare loro dedicato e programmato già nei mesi scorsi. La morte di Papa Francesco ha costretto a rivedere il programma che prevedeva nella giornata di domenica il rito di canonizzazione del Beato Carlo Acutis. I ragazzi della diocesi venerdì celebreranno i riti del Giubileo. Non è da escludere sabato la loro presenza, sempre in piazza San Pietro, per i funerali.

Quello che ci sarà di sicuro è il cardinale Cantoni che poi farà rientro in diocesi nella giornata di domenica per presiedere alle 10 alla messa in suffragio di Papa Francesco, a cui sono invitati i rappresentanti delle parrocchie, della vita consacrata, dei movimenti e delle associazioni. Poi ripartirà di nuovo per Città del Vaticano per partecipare agli incontri delle congregazioni che precedono il conclave, l’assemblea che si riunisce nella Cappella Sistina per eleggere il pontefice.

Roberto Canali