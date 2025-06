Perquisizione a casa di un uomo. Spuntano tre cuccioli rubati

Durante la perquisizione a casa di un uomo indagato per vicende di tutt’altro genere, sono stati trovati tre cuccioli di cane, che erano stati rubati a maggio da un negozio di animali di Malnate assieme ad altri nove. Il ritrovamento è stato fatto giovedì pomeriggio dai carabinieri di Olgiate Comasco, che sono andati a casa di un uomo di 57 anni di Beregazzo, a carico del quale dovevano fare un accertamento per altri fatti. Quando i militari hanno visto i tre cuccioli di razza e con poche settimane di vita, due carlini e un cocker, hanno subito escluso che potessero essere di proprietà dell’uomo, sospettando piuttosto che li aveva in qualche modo acquisiti per poi rivenderli. È emerso che erano stati rubati qualche settimana prima, con tanto di dettagliata denuncia presentata dal proprietario, che ha consentito di individuare subito la loro reale provenienza. Un quarto cucciolo, un bassotto, è stato trovato a casa di un conoscente dell’indagato, un uomo di 56 anni di Olgiate Comasco. Altri quattro erano già stati trovati fuori provincia man mano che gli acquirenti li portavano dai veterinari, e il microchip segnalava una precedente registrazione. All’appello nel mancano ora ancora quattro. Pa.Pi.