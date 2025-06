Ligabue in concerto a San Siro il 20 giugno 2026: la prevendita scatta da oggi

Milano, 23 giugno 2025 – L’annuncio è arrivato direttamente nella notte dei 100mila della RCF Arena di Reggio Emilia: Ligabue sarà a San Siro l’anno prossimo con il suo megashow “La Notte di Certe Notti”, concerto evento che celebra i trentacinque anni di carriera del rocker, i trenta dalla pubblicazione del suo best seller “Buon Compleanno Elvis“ e i venti dal grande raduno del Campovolo, quando - sempre a Reggio Emilia - assistettero al suo live oltre 165mila spettatori.

La data scelta per l’appuntamento milanese è quella del 20 giugno 2026. Un appuntamento che arriverà dopo un tour europeo dello spettacolo celebrativo e che porterà il Liga a Barcellona (Razzmatazz), Madrid (Sala Riviera), Parigi (Olympia), Londra (02 Shepherd’s Bush), Utrecht (Tivolivredenburg Ronda), Bruxelles (Cirque Royal), Lussemburgo (Rockhal) e Zurigo (The Hall).

Per la data nel tempio meneghino del calcio - ma anche della musica - i biglietti saranno in vendita dalle 14 di mercoledì 25 giugno su Ticketone e negli altri punti vendita abituali, mentre per gli iscritti al fan club ufficiale BarMario i biglietti saranno disponibili dalle 14 di oggi. L’organizzazione sottolinea che i biglietti d’ingresso per questi eventi sono braccialetti che arriveranno direttamente a casa di chi acquista il biglietto, senza alcun costo di spedizione.

Per il rocker di Correggio quello dell’anno prossimo sarà il 14° concerto a San Siro: l’ultimo era stato il 5 luglio del 2023 mentre il primo fu il 28 giugno 1997 , prima tappa del tour “Il Bar Mario è aperto“, primo tour negli stadi in assoluto del cantautore emiliano. L’ultima volta che Ligabue si è esibito a Milano è stato invece nel novembre dell’anno scorso al teatro degli Arcimboldi, una delle ultime date del suo tour nei teatri di tutta Italia “Ligabue in teatro: dedicato a noi“. Per l’occasione nella band che lo accompagnava c’era - alla batteria - anche il suo primogenito Lenny.