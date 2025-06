Il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal titolare della discoteca Venus Club di Como, di via Sant’Abbondio, contro il provvedimento del Questore di Como che a marzo ha imposto 10 giorni di chiusura per il locale, in conseguenza dell’accoltellamento tra alcuni giovani clienti. Il ricorso si fondava sul fatto che l’aggressione era avvenuta fuori del locale.