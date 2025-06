Auto contro moto al solito incrocio. Grave il centauro

La dinamica degli incidenti che avvengono in quel tratto di via Cassala è sempre la stessa: le auto in arrivo dal ponte delle Milizie sterzano a sinistra in direzione via Carlo Torre e di fatto tagliano la strada alle moto che arrivano dalla loro destra sulla corsia preferenziale. L’ultimo caso è avvenuto qualche minuto prima delle 19.30 di ieri: ad avere la peggio, come quasi sempre capita in questi casi, è stato il centauro di 52 anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in gravi condizioni al Niguarda; l’evoluzione del quadro clinico è stata costantemente monitorata nel corso della notte per valutare in tempo reale miglioramenti o peggioramenti. In sella alla due ruote c’era pure una ragazza di 23 anni, che è stata accompagnata in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

Decisamente meno preoccupanti le conseguenze per la conducente e la passeggera della macchina, entrambe ventunenni: una è stata portata in verde al Policlinico, mentre la coetanea ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo essere stata assistita sul posto. In viale Cassala sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dello schianto e avviato immediatamente gli accertamenti per capire cosa sia successo. Accertamenti facilitati dalle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza, che avrebbero immortalato il momento dello scontro generato da una mancata precedenza da parte dell’automobilista. Quest’ultima rischia ora l’accusa di lesioni stradali.