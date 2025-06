Per salvare un animale finisce in un fosso. Ferito giovane centauro

Tutta colpa di un animale in mezzo alla strada? È quello che ha detto il ventenne dei Sabbioni che ieri mattina sulla strada che dal Marzale a Ripalta Vecchia è entrato in una roggia con il suo Kawasaki Z800. Non erano ancora le otto, il ventenne guidava verso Crema. Superata una curva, si è trovato in mezzo alla strada un grosso animale. L’istinto è stato quello di deviare, ma sulla sua sinistra c’era una roggia in cui è entrato con tutta la moto. Nell’impatto il giovane è rimasto ferito. Il ventenne è stato portato all’ospedale cittadino, dove è stato ricevuto in codice giallo. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri. La moto è stata recuperata dal soccorso stradale Locatelli di Crema.