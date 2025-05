Bizzarone, consegne di cocaina a domicilio con il suv a noleggio: arrestato

Bizzarone (Como), 14 maggio 2025 – Da Seveso, raggiungeva il Comasco alla guida di un Suv a noleggio, per consegnare droga a domicilio. La Squadra Mobile di Como ha arrestato ieri sera un marocchino di 33 anni, fermato durante un servizio antidroga mirato, in quanto c’era il sospetto che l’uomo fosse il terminale di un giro di vendita di cocaina.

Arrestato dalla Squadra Mobile

Dopo averlo individuato, hanno osservato i suoi spostamenti, e le sue numerose fermate che faceva in varie località in provincia, arrivando fino a Bizzarone. Una osservazione che è servita per documentare l’attività di consegna dell’uomo, e che ha consentito ai poliziotti di intervenire a Bizzarone. L’ispezione dell’auto ha confermato i sospetti: nascosto sotto il sedile del conducente, c’era un calzino di cotone nero, in cui erano custodite dosi di droga pronte alla vendita: in tutto 4 dosi di cocaina, pari a 3 grammi e mezzo circa di sostanza.

La perquisizione nella sua abitazione, ha inoltre ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore droga, qualche dose di cannabis, un bilancino utilizzato per la pesatura delle dosi, e materiale per il confezionamento. Una volta portato in Questura, sono emersi precedenti penali e di polizia, ed è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina è finito a processo per direttissimo: l’arresto è stato convalidato e il processo rinviato per la concessione dei termini a difesa, l’uomo rimesso in libertà con obbligo di firma.