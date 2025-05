Milano, in taxi con 50 grammi di shaboo nascosti nei biscotti: arrestato

Milano – Un pluripregiudicato di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l'operazione, gli agenti hanno sequestrato oltre 50 grammi di shaboo occultato all'interno di un pacchetto di biscotti. Lo scorso venerdì pomeriggio, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato di Lambrate hanno notato un taxi giungere in via Anacreonte e imboccare largo Tel Aviv, per poi fermarsi di fronte a una sala giochi. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del passeggero, hanno fermato il veicolo e controllato il 38enne il quale è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di shaboo, nascosti all'interno di una confezione di biscotti, oltre a varie bustine simili a quelle rinvenute con all'interno la sostanza stupefacente.