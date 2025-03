Bellagio, 84enne tenta di scavalcare la recinzione di casa e rimane infilzato

Bellagio (Como), 15 marzo 2025 - Voleva rientrare nella sua abitazione e invece è finito dritto all'ospedale un anziano residente in località Pian Rancio che poco prima delle 13 ha cercato di scavalcare la recinzione della sua villetta ed è rimasto infilzato.

Tutto è accaduto perché l'84enne si è accorto di aver dimenticato le chiavi di casa, ma anziché chiedere aiuto ha cercato di entrare da solo senza fare i conti con le difficoltà dell'impresa: quando ormai era quasi riuscito a scavalcare è scivolato e uno spuntone dell'inferriata si è conficcato nella gamba.

Le sue urla di dolore hanno richiamato i vicini che hanno allertato i soccorsi, quando i vigili del fuoco di Canzo sono arrivati sul posto, insieme ai volontari del 118, aveva già perso molto sangue. Prima di rimuoverlo è stato necessario tagliare un pezzo di inferriata, poi è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco: provato e sotto choc per fortuna non è in pericolo di vita.