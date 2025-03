Tremezzina, camion e bus sulla Regina: scattano i divieti

Tremezzina (Como) – Tornano in vigore a partire da oggi e fino al prossimo 15 novembre le limitazioni alla circolazione per i mezzi pesanti lungo la statale Regina, nel tratto che da Colonno porta a Tremezzina. I pullman turistici potranno viaggiare solo in direzione Nord per il rientro dovranno fare il giro del Lago passando da Lecco mentre i camion non potranno transitare di giorno ma solo durante la notte. Un provvedimento disposto da Anas, con l’avvallo di Comuni, Prefettura e Provincia pensato per scongiurare l’incrocio di mezzi pesanti sulla stretta strada che costeggia il lago, in particolare nel tratto di Tremezzina dove per la presenza di strettoie si rischia di rimanere incastrati. Anche per questo il provvedimento prevede l’impiego di movieri che avranno il compito di sorvegliare i punti più a rischio.

Naturalmente non mancano le polemiche c’è anche chi, come Francesco Artusa presidente dell’associazione di categoria Sistema Trasporti, è già pronto a depositare ricorso al Tar come ha fatto negli ultimi anni per ottenere la sospensione del provvedimento. “Lo scorso anno abbiamo avanzato alcune proposte che non sono state tenute in considerazione - spiega - ad esempio l’istituzione di una sorta di Area C con passaggio a pagamento che oltre a consentire di recuperare fondi che sarebbero serviti per pagare i movieri, avrebbe permesso di controllare quanti mezzi effettivamente passano lungo la strada”. L’idea però non è stata raccolta. Al di là del ricorso presentato dagli autotrasportatori la vera difficoltà sarà riuscire a far rispettare il provvedimento. Oggi per chi non rispetta le regole è prevista solo una multa. Così tanti autisti di camion e bus preferiscono ignorare i divieti contando sull’impunità o nella peggiore delle ipotesi una sanzione.