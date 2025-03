Como, 17enne deruba il vicino casa cieco con l’aiuto di un’amica

Como, 15 marzo 2025 - La polizia di Como ha arrestato per concorso in furto, aggravato dalla minorata difesa della vittima, una 19enne di Pavia con precedenti di polizia, denunciando contestualmente in stato di libertà una 17enne comasca, di origini tunisine residente nel quartiere di Breccia e con alle spalle numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Le due giovanissime sono accusate di aver derubato un 82enne cieco, vicino di casa della 17enne. È stato lui stesso a denunciare il fatto spiegando che la ragazza gli aveva chiesto il favore di ospitare l'amica che era venuta a trovarla da Pavia e aveva un posto in cui dormire.

L’anziano ha accettato, ma nel cuore della notte è stato svegliato da alcuni rumori e la mattina dopo ha realizzato che dalla tasca dei pantaloni gli erano spariti 500 euro e dal comodino un anello, una medaglia in oro e le chiavi di casa. Quando ha chiesto spiegazioni la ragazza è fuggita cercando di raggiungere in autobus la stazione, ma la polizia è riuscita a fermarla. Nella sua borsa gli agenti hanno rinvenuto denaro contante pari a 210 euro, una medaglia in oro e un mazzo di chiavi, oggetti ritenuti perfettamente riconducibili come di proprietà dell’anziano derubato.

Dalla perquisizione presso l’abitazione dell'amica 17enne, è stata trovata una somma di denaro contante pari a 300 euro ed un anello in oro, oggetti ritenuti corpo del reato. La 19enne è stata arrestata e trattenuta nelle camere di sicurezza mentre la 17enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano. Entrambe dovranno rispondere di furto, aggravato dalla minorata difesa della vittima in quanto portatore di disabilità.