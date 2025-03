Al Melotti il nuovo Museo Scuola d’Arte

Avrà finalmente una sede degna di questo nome il museo del Liceo artistico e delle scienze umane Fausto Melotti, grazie a un investimento di 4,3 milioni di Provincia, Comune, Regione e Fondazione Cariplo. Nata nel 1882 come Scuola d’Arte e Mestieri per formare generazioni di artigiani e professionisti nel settore del mobile e del merletto, la scuola è stata il primo Liceo artistico statale della provincia di Como e oggi accoglie 783 studenti nella sola sede di Cantù e 109 docenti. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della palestra, con la realizzazione di un nuovo volume su due piani che ospiterà una moderna palestra di 600 metri quadri, suddivisibile in tre settori per diverse attività e utilizzabile dalle associazioni locali fuori dell’orario scolastico. Saranno inoltre realizzati due laboratori e un’aula multimediale. L’ampliamento del Liceo permetterà di riorganizzare gli spazi esterni, con una piazzetta. "L’accordo siglato non è solo un atto amministrativo, ma il punto di partenza di un progetto che darà nuova linfa a uno degli istituti più prestigiosi del territorio".

Attenzione particolare sarà riservata alla valorizzazione delle opere conservate al Museo storico Scuola d’Arte, nel seminterrato dell’edificio scolastico, che troverà collocazione nell’ala riqualificata, con ingresso indipendente dalla piazza. "Riaffermiamo l’identità della nostra città come punto di riferimento del saper fare, della creatività e dell’innovazione" ha detto il sindaco, Alice Galbiati.

Ro.C.