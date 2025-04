Ai ladri piacciono le auto dei turisti. Ennesimo colpo in zona centrale

Per una città che prospera sul turismo non è una bella pubblicità il moltiplicarsi di spaccate ai danni delle auto in sosta, meglio se con targa straniera, parcheggiate in centro e sul lungolago. L’ultimo episodio si è verificato in via Miani, sul retro delle poste centrali, dove alla Mercedes di un turista in vacanza in città sono stati rotti i vetri per razziare all’interno.

Nelle scorse settimane colpi praticamente analoghi sono stati messi a segno, sempre di sera tardi, in via Benzi e in via Torriano, anche se il raid più grave si è consumato in viale Varese dove in una notte sono state danneggiate dodici auto mandando in frantumi i vetri per forzare le portiere e rubare all’interno.

Episodi simili si erano verificati anche l’anno scorso, sempre nel corso della stagione turistica. La scorsa settimana un 54enne tunisino è stato sorpreso da un passante a rubare all’interno di un’auto parcheggiata in via Borsieri, poco lontano da viale Varese. Il ladro è stato inseguito e acciuffato, addosso aveva due paia di occhiali da sole di marca, per un valore complessivo di circa 600 euro, sottratti dal veicolo. In questura si è scoperto che aveva precedenti.