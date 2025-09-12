Como: ricercato arrestato mentre vagava nella zona di confine

Como, 12 settembre 2025 – Dalle Marche era riuscito a scappare oltreconfine, sfuggendo a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate. L'uomo, un italiano di origine straniera di 41 anni residente in provincia di Macerata, è stato fermato e arrestato dalla polizia di frontiera di Ponte Chiasso, mentre rientrava a piedi dalla Svizzera.

I fatti risalgono a fine luglio quando, in seguito a una lite scaturita da una manovra di parcheggio in un centro commerciale a Trodica di Morrovalle, nelle Marche, l'uomo aveva aggredito con un coltello due cittadini pakistani, ferendoli gravemente, le cui prognosi erano state di di 45 e 15 giorni.

A suo carico, dopo l'identificazione, era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate dalla recidiva, futili motivi e uso di armi, al termine di un'indagine condotta dai carabinieri. Ma nel frattempo il quarantunenne non era più rintracciabile. Fino a incappare in un controllo della pattuglia di Como, da cui è emerso il provvedimento che pendeva su di lui. Il quarantunenne è stato trasferito in carcere al Bassone di Como, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che dovrà essere fatto per rogatoria.