Como, appassionato di champagne ruba bottiglie da 1000 euro dagli scaffali dell’Esselunga

Lipomo (Como), 21 febbraio 2025 – Champagne e bottiglie di pregio per un valore di 1100 euro: è il bottino che un romeno di 21 anni è riuscito a portare oltre le casse del supermercato Esselunga di Lipomo ieri pomeriggio. È stato però visto e bloccato dagli addetti alla sicurezza, che hanno chiamato i carabinieri. La pattuglia del Radiomobile di Como lo ha arrestato e restituito la refurtiva, mentre è riuscito a scappare un complice che lo aspettava all’esterno. Questa mattina è stato processato per direttissima e ha patteggiato un anno di reclusione.

Sempre ieri, all’Esselunga di via Carl oni a Como, sono invece state denunciate due donne straniere che avevano nascosto tra gli indumenti merce alimentare e prodotti di profumeria per un totale di 213 euro, uscendo poi dal varco self service. anche in questo caso sono state viste dagli addetti alla sicurezza, recuperando la refurtiva.