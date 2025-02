Como: furto di magnum di champagne al supermercato, un ladro scappa con il cane

Como, 14 febbraio 2025 – Quattro bottiglie magnum di champagne del valore di 350 euro, nascoste nello zaino, rubate poco prima dagli scaffali di un supermercato di via Carloni a Como. La Squadra Volante è intervenuta su richiesta della sorveglianza, ieri sera verso le 19.30, dove un rumeno di 49 anni di origine nordafricana aveva appena commesso il furto.

Con lui c’erano anche un altro uomo e un cane, ma il personale li ha tenuti d’occhio, avendoli già notati in altre occasioni in cui erano stati commessi furti. Fino a notare che si appartavano in un angolo e infilavano le bottiglie nello zaino. Poi i due si sono divisi uscendo da punti diversi ma facendo scattare l’antitaccheggio: mentre l’uomo con il cane riusciva ad allontanarsi, il complice è stato fermato assieme alla refurtiva.

In considerazione del fatto che il bottino non rientrava nella categoria di beni ritenuti “di prima necessità”, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Questa mattina, venerdì 14 febbraio, ha patteggiato 4 mesi di reclusione.