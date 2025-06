Una bandiera della Palestina sull’antenna dell’ex base Nato

Una enorme bandiera della Palestina issata su una delle due antenne dell’ex base Nato, sul monte Maniva. La vista del vessillo, in un luogo sicuramente simbolico e di grande impatto, ha destato sorpresa e curiosità tra i partecipanti all’escursione organizzata da Ape Brescia, l’Associazione proletari escursionisti che si occupa di promuovere lo sport di montagna e la sua difesa, attività aggregative e culturali. Domenica mattina, la passeggiata tra Passo Dasdana, laghetti e malga Ravenola e bivacco Grazzini, in località Craparo Alto, ha riservato questa novità; nei giorni precedenti, chi aveva preparato l’escursione dell’associazione assicura che la bandiera non fosse presente sull’antenna ex Nato. "È sicuramente un’iniziativa spontanea che dimostra l’ampiezza della solidarietà e vicinanza a Gaza e Palestina che esiste nella nostra provincia e che si esprime anche con queste azioni simboliche; evidenzia la distanza che su questo tema esiste tra la maggioranza della popolazione e il governo", commenta Umberto Gobbi, attivista bresciano, tra i partecipanti all’escursione di domenica mattina.

Resta da capire chi abbia appeso la bandiera, impresa per altro non particolarmente semplice, vista la grande dimensione dell’antenna dell’ex base Nato, che dal 1969 al 1995 faceva parte del sistema di comunicazione radio Ace High, una rete di ponti radio dalla Norvegia alla Turchia. Il sito ora è dismesso; uno sbarramento vieterebbe l’ingresso, ma è facilmente aggirabile.

Federica Pacella