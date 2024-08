Stefano Cirillo, la leucemia e le prime cure in ospedale: "Condividere la mia storia mi dà forza”

Brescia, 8 agosto 2024 – L’annuncio di Stefano Cirillo non ha lasciato indifferenti i fan che sui social sono soliti guardare i suoi video: il 19enne di Brescia, famoso per postare video ironici soprattutto prendendo in giro l’influencer Chiara Facchetti, ha fatto parlare di sé per un video un po’ diverso dal solito. Cirillo si è ripreso in macchina scrivendo “Comunque la vita è così strana... Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”, annunciando di aver cominciato la lotta contro una malattia difficile e inaspettata.

Con un tono totalmente diverso rispetto al tono scherzoso che è solito utilizzare, Stefano ha mostrato anche il taglio dei capelli, per prepararsi alla chemioterapia, per poi riprendersi in lacrime sul letto d’ospedale, sofferente a livello morale e fisico della prova che deve affrontare. Il tiktoker, che conta oltre 416mila follower sul social cinese e 30mila su Instagram, era da qualche settimana scomparso dal web, senza aggiornare i fan di quanto stava succedendo nel suo privato.

Come ha scoperto della malattia

"Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue", ha dichiarato Cirillo che ha anche sottolineato l’importanza di affidarsi a medici professioni e ad esami approfonditi e di non sottovalutare la salute. Esami di routine, approfonditi per qualche dubbio e diventati drammatici nel giro di poco: una situazione aggravata dall’età del giovane tiktoker, se si pensa che ha soli 19 anni e appena concluso l’esame di maturità.

"Come brilla proprio la sera prima dell’inizio del mio lungo percorso di cura” ha scritto Stefano su Instagram, fotografando il tramonto dalla finestra degli Spedali Civili di Brescia, dove si trova attualmente il giovane ragazzo.

I messaggi di supporto, anche dal sindaco di Corbetta

Tanti i messaggi di supporto che sono arrivati a incoraggiare Stefano in vista del lungo percorso di cura che dovrà affrontare: “Sei forte”, “Forza Stefano, sono due parole banali ma te le mando con tutto il cuore” ha scritto un utente. Così come su Tik Tok, dov’è l’onda di affetto si è riversata sotto il video di Stefano: “Siamo tutti con te”, “Lotta che passerà tutto”, “Io, sconfitto a marzo 2024, ricomparso al cervello a giugno. Forza, ce la faremo! La strada è lunga e difficile ma si può fare”, scrive un utente che come Stefano ha vissuto lo stesso dramma. Anche il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini ha mandato il suo sostegno al giovane bresciano.

La risposta di Stefano Cirillo a chi ha contestato l’esposizione

Non solo affetto e incoraggiamento però ma anche tanti nasi storti a vedere così tante immagini relative alla malattia: in una storia su Instagram il giovane content creator ha risposto direttamente a chi ha contestato un’eccessiva esposizione.

“Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forza è sano - ha scritto Stefano - Il fatto che tra queste milioni di visualizzazioni ci saranno sicuramente centinaia di persone con il cancro che si saranno sentite capite è sano. Anche il fatto che vi dica che da dei dolori alla schiena ho scoperto di avere un cancro è sano. È informazione ed è controllo. Vi ringrazio per tutta questa energia positiva che mi sta arrivando", ha concluso il 19enne.