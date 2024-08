L’annuncio del TikToker Stefano Cirillo commuove i fan: “Ho un cancro maligno, non fermatevi alle analisi del sangue”

Milano, 7 agosto 2024 – Stefano Cirillo ha 29 anni, è di Brescia ed era conosciuto alle giovani generazioni per i suoi video su TikTok, video ironici dove era diventato virale per le sue imitazioni dell’influencer Chiara Facchetti. “Era” perché il nome del 29enne bresciano da oggi è rimbalzato da giornali a siti web a causa delle sue condizioni di salute, motivo per cui da tempo dai suoi profili social era calato il silenzio. Ora che è tornato a far chiarezza, i fan conoscono la diagnosi di questo temporaneo allontanamento dai social: cancro maligno, annunciato con un video nel quale si mostra inizialmente in macchina, poi gli vengono tagliati i capelli e poi mentre è in lacrime su un letto d’ospedale.

4,6 milioni sono le visualizzazioni del video che ha strappato la commozione a tanti fan di Stefano Cirillo ma anche semplici visitatori del suo profilo che si sono imbattuti nella triste notizia e migliaia di commenti di solidarietà e sostegno. "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue", ha scritto Cirillo che ha anche sottolineato l’importanza di affidarsi a medici professioni e ad esami approfonditi e di non sottovalutare la salute.

Esposizione eccessiva? Risponde Stefano Cirillo

In tanti, in casi come questi, si chiedono se sia condivisibile la scelta di mostrare ogni tassello della vita sui social, anche quelli brutti come quello che sta succedendo a Stefano Cirillo. In una storia su Instagram il giovane content creator, che negli ultimi tempi a causa della malattia il diretto interessato a rispondere, prendendo a riferimento proprio un commento di un fan che gli ha scritto ha augurato buona fortuna ma non era d'accordo sul fatto di condividere sui social una notizia del genere.

"Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forza è sano - ha scritto - Il fatto che tra queste milioni di visualizzazioni ci saranno sicuramente centinaia di persone con il cancro che si saranno sentite capite è sano. Anche il fatto che vi dica che da dei dolori alla schiena ho scoperto di avere un cancro è sano. È informazione ed è controllo. Vi ringrazio per tutta questa energia positiva che mi sta arrivando", ha concluso il 29enne.