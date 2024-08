"Ho la leucemia". L’annuncio ai follower del tiktoker bresciano

Momenti difficili ma pieni di speranza per l’influencer Stefano Cirillo, di casa a Borgosatollo, diventato famoso per le imitazioni della collega Chiara Faccetti e per la sua inesauribile simpatia. Stefano, che ha 221.406 follower su TikTok, il 5 agosto ha annunciato di avere un cancro maligno. Il 29enne, amatissimo nel Bresciano, ma anche in Italia, ha pubblicato un video intitolato "Andrà tutto bene". Pochi secondi in cui lo si vede prima alla guida, poi in ospedale con un’infermiera che gli rasa i capelli, segno che il giovane è ricoverato e che sono in corso le prime cure.

Nel video, seguito a settimane di silenzio, si legge: "Comunque la vita è così strana, un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno". Quel che è emerso, si tratta di leucemia e i medici si stanno già prendendo cura di lui. Il video è diventato immediatamente virale, tanto che ieri alle 19 era stato visto da 5,3 milioni di persone. Cirillo ha una grande community che lo segue e che si è mostrata in apprensione. Ha già ricevuto oltre 13mila messaggi. C’è chi confessa la sua preoccupazione, chi condivide con lui il fatto di avere avuto un melanoma maligno a vent’anni e di essere guarito. I più gli fanno gli auguri, ma c’è anche chi gli ha chiesto come è venuto a conoscenza della malattia.

"Quei dolori di schiena di cui soffrivo da tempo – ha scritto (ne aveva già parlato coi suoi follower) – erano causati dalla leucemia, che avrebbe già intaccato alcune vertebre, rendendole fragili". Non solo: "Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica". Il ragazzo ha spiegato che non riuscirà a rispondere a tutti, ma che ringrazia chiunque gli manderà un pensiero.

Cirillo, che si sente pronto a combattere, lancia un appello ai suoi coetanei e non solo: "Non fermatevi alle analisi del sangue. Anche il fatto che io vi dica che da dei dolori alla schiena ho scoperto di avere un cancro, è informazione. Vi ringrazio di cuore per tutta questa energia positiva che mi sta arrivando".