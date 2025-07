Grave incidente sul Garda, auto invade la corsia opposta e si schianta contro un gruppo di Harley: due motociclisti in ospedale

PADENGHE DEL GARDA – Un motociclista è rimasto ferito a seguito di un violento incidente stradale che si è verificato questa mattina a Padenghe del Garda intorno alle 10.30. I fatti sono accaduti all’altezza della rotonda del Lido, dove si incontrano via del Lido, via Marconi, via Barbieri e via Meucci. I presenti hanno immediatamente chiesto aiuto al numero 112 per le emergenze. Gli operatori della centrale Operativa di Brescia hanno allertato i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti un’Opel Meriva guidata da un uomo e diretta verso Desenzano avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con un gruppo di motociclisti polacchi in sella a delle Harley-Davidson. Sull’auto c’erano due ragazzine: le figlie dell’autista. Non hanno riportato ferite, così come il loro papà. Chi si è ferito gravemente è uno dei motociclisti. Dopo essere stato stabilizzato è stato portato agli Spedali Civili di Brescia con l’eliambulanza. Un secondo centauro è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Desenzano.

La rotatoria, già nota per l’intenso traffico estivo, è rimasta parzialmente bloccata per ore, causando lunghe code. Per spostarsi da un paese all’altro del basso Garda sono servite ore anziché minuti, con gli automobilisti incolonnati sotto il sole cocente. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.