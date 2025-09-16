Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
Brescia
CronacaArrestato ladro seriale a Nuvolera: spaccava i vetri delle auto parcheggiate (e ne aveva rubata una)
16 set 2025
REDAZIONE BRESCIA
Arrestato ladro seriale a Nuvolera: spaccava i vetri delle auto parcheggiate (e ne aveva rubata una)

I carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e hanno il giovane a bordo di un veicolo appena rubato: era già destinatario di ordine di carcerazione

Il giovane ha spaccato i vetri di diverse automobili (foto di repertorio)

Per approfondire:

Nuvolera – Un giovane di 23 anni di origine ucraina è finito in manette dopo essere stato sorpreso mentre rubava all’interno di alcune automobili parcheggiate per strada. L’episodio si è verificato lunedì nel comune di Nuvolera, in provincia di Brescia.

L’intervento dei Carabinieri della radiomobile della compagnia di Brescia è scattato in seguito a diverse segnalazioni di cittadini che avevano notato furti in corso ai danni di vetture in sosta. I malviventi avevano agito frantumando i vetri delle auto per impossessarsi degli oggetti custoditi all’interno.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il ventitreenne a bordo di un’automobile appena rubata. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di svariati oggetti precedentemente asportati dalle vetture prese di mira. Tutta la refurtiva è stata immediatamente sequestrata e successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Le verifiche condotte in caserma hanno permesso di identificare compiutamente il responsabile, che è risultato essere già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, infatti, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso per una precedente condanna.

Il malvivente è stato quindi denunciato per i furti commessi nella giornata di lunedì e, in ottemperanza al provvedimento restrittivo pendente, è stato trasferito presso il carcere Nereo Fischione per l’esecuzione della pena.

