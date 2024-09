Sirmione, si schianta contro un’auto: morto motociclista di 66 anni

Sirmione (Brescia), 19 settembre 2024 – Un motociclista di 66 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno fi oggi, giovedì 19 settembre, a Sirmione in provincia di Brescia nella frazione Colombare in via San Martino della Battaglia 104

Ancora da determinare la dinamica della tragedia ma il motociclista si è scontrato violentemente con un’automobile che aveva alla guida una donna di 51 anni.

L’impatto è stato violentissimo e ai sanitari intervenuti con elisoccorso, automedica e ambulanze non è rimasto altro che constatare il decesso del 66enne.

A determinare dinamica e responsabilità sarà la Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco.

I precedenti

Ieri in un incidente stradale sulla provinciale che lambisce Chieve, all'altezza dell'incrocio che porta aCapergnanica e verso Credera Rubbiano, in provincia di Cremona. aveva perso la vita Silvana Lodigiani, 76enne di Madignano, cognata del sindaco del paese cremasco, Piero Guardavilla. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la Clio della vittima stava uscendo da Chieve, con ogni probabilità per attraversare l'intersezione e per immettersi in direzione di Capergnanica, quando dalla rotonda della zona industriale è arrivato il furgone guidato da un 61enne di Cavenago d'Adda. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna.

Ai primi di settembre in un incidente avvenuto in Corsica avevano perso la vita incidente stradale

avevano perso la vita Paolo Patelli e la moglie Angelina.