Incidente a Lainate, moto contro un camion: morto centauro 50enne

Lainate (Milano), 11 settembre 2024 – Tragico incidente, questa mattina verso le 7, sulla provinciale 109 a Lainate, nel Milanese: un uomo di 50 anni in sella alla sua moto è morto scontrandosi con un camion.

Stando alle prime informazioni, il centauro viaggiava a bordo di una motocicletta che sarebbe finita sotto il mezzo pesante prendendo poi fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 – arrivati con un'ambulanza e un'auto medica - non hanno potuto far altro che constarne il decesso.

Sul posto, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco, sono giunti i carabinieri della compagnia di Rho e la Polizia Locale. I militari dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.