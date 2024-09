Investito e ucciso in autostrada: la tragedia nella notte sulla A4 tra Seriate e Bergamo

Un persona è stata travolta e uccisa da un’automobile sull’autostrada A4 tra Seriate e Bergamo, all’altezza dell’aeroporto di Orio al Serio. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte, in direzione Torino.

Al momento non ci sono informazioni sull’identità della vittima, né sulla dinamica dell’investimento. Potrebbe trattarsi di un automobilista che è sceso dal veicolo per un guasto oppure uno degli operai che stavano lavorando nel cantiere autostradale che c’è in prossimità della zona dell’incidente: ad avvalorare quest’ultima ipotesi è l’intervento dell’Agenzia per la tutela della salute, che viene allertata nei casi di infortunio sul lavoro.

L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato alle 00.56 e sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica. Purtroppo all’arrivo dei soccorsi era già troppo tardi: la vittima è deceduta sul posto. Allertata anche la polizia stradale.