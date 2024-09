Incidente mortale in Corsica. Oggi l’addio ai coniugi Patelli

"Sempre insieme nella vita terrena, ora uniti in una vita eterna": questa la scritta sul manifesto funebre di Paolo Patelli e della moglie Angelina Robustellini cui oggi Grosotto, paese del quale erano entrambi originari, darà l’ultimo saluto a una settimana esatta dall’incidente stradale avvenuto a Tallone, in alta Corsica, nel quale hanno perso la vita insieme a una coppia di amici che viaggiava in auto con loro. Fatale l’uscita di strada dell’auto guidata da Patelli, poi precipitata in un dirupo e finita contro una quercia. Classe 1953 Paolo, di un anno più giovane Angelina, erano pensionati dopo una vita trascorsa nel mondo della scuola come insegnanti. Sabato prossimo avrebbero festeggiato i 50 anni di nozze. Dopo un periodo nel Milanese, si erano trasferiti sul lago, a Lierna, la giusta distanza tra Milano, dove vive l’unica figlia, anch’essa maestra, e Grosotto, dove entrambi tornavano di frequente per trovare parenti e amici e dove, appunto, riposeranno insieme, uniti come lo sono stati in vita. La cerimonia funebre sarà alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Grosotto, le urne cinerarie di Angelina e Paolo sono giunte ieri a Grosotto dalla Corsica dove la figlia si è recata dopo l’incidente per le pratiche legate al recupero delle salme e i successivi passaggi burocratici. Patelli viene ricordato anche della Protezione civile di A2a dove aveva prestato servizio.S.B.