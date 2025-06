Sale su un cornicione per togliersi la vita. Ventunenne salvato da due poliziotti

Voleva togliersi la vita ma è stato salvato da due poliziotti. È successo a Brescia nella notte tra giovedì e venerdì quando un equipaggio della Squadra Volanti della Questura è stato avvicinato da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un ragazzo seduto sul cornicione di un ponte. I due operatori, dimostrando estrema prontezza e molto tatto, si sono avvicinati al giovane, 21 anni, cercando di farlo desistere dai suoi intenti. Durante l’attività di mediazione, i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo per trarlo in salvo, ponendolo definitivamente in sicurezza e continuando poi ad ascoltarlo e confortarlo. Il giovane è stato portato in ospedale. "Una persona in gravissime difficoltà psico-fisiche è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli agenti di polizia in servizio alla Squadra Volanti – ha evidenziato il questore Paolo Sartori –. Desidero pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata". Mi.Pr.