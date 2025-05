Gallarate, trentenne in bilico sul cavalcavia della Mornera salvato dai poliziotti

Gallarate (Varese), 21 maggio 2025 – I fatti risalgono al 12 maggio. Un giovane di 32 anni con problemi di natura psichiatrica che viene visto in procinto di gettarsi da un cavalcavia. Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia, che interviene e riesce a salvarlo. L’allarme scatta grazie alla segnalazione arriva di un testimone, che vede il giovane che sta per mettere in atto il tragico proposito di lanciarsi nel vuoto.

L’arrivo della Volante

Siamo sul cavalcavia della Mornera, nell’omonima via di Gallarate. Interviene la Volante del commissariato. Gli agenti vedono l’uomo proprio mentre stava scavalcando il guard-rail, con il chiaro intento di gettarsi dal ponte che sovrasta la ferrovia. Raggiunto di corsa il giovane, lo afferrano per le braccia proprio un attimo prima che lo stesso che si lanci riuscendo, non senza non poca fatica, a riportarlo sulla sede stradale e salvandogli la vita.

L’intervento dell’ambulanza

Il soggetto, nonostante l’intervento dei poliziotti, cerca infatti in tutti i modi di divincolarsi. Al punto che gli agenti, in attesa dell’intervento dei sanitari, sono costretti a contenerlo immobilizzandogli braccia e gambe con le fasce in dotazione. Pur trovandosi immobilizzato, il giovane ha cercato ancora di farsi del male colpendo l’asfalto con la testa. Il 32enne è stato quindi preso in carico dai soccorritori dell’ambulanza e portato in ospedale.