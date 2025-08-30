Violenze

Michele Mezzanzanica
Brescia
CronacaPunto da una vespa si mette al volante, in choc anafilattico finisce contro il guardrail: è in prognosi riservata
30 ago 2025
MILLA PRANDELLI
  Punto da una vespa si mette al volante, in choc anafilattico finisce contro il guardrail: è in prognosi riservata

Punto da una vespa si mette al volante, in choc anafilattico finisce contro il guardrail: è in prognosi riservata

L’83enne stava lavorando nei campi, sapendo di essere allergico e di non avere con sé il farmaco salvavita, preso dal panico è salito sulla sua Apecar per tornare a casa ma ha fatto solo pochi metri. Soccorso, è stato portato in codice rosso in ospedale

Pontoglio (Brescia), 30 agosto 2025 – Paura per un uomo di 83 anni, che questa mattina stava viaggiando sulla propria Apecar nella zona della rotonda di Via Maglio: in un’area periferica e agricola del paese dell’ovest Bresciano. Il pensionato stava lavorando nei campi quando è stato punto da una vespa. Sapendo di essere allergico e non avendo con se un farmaco salvavita, ha deciso di rischiare ed è salito sul suo veicolo, intenzionato ad andare a casa per chiedere aiuto.

Una volta al volante ha ingranato la marcia riuscendo a fare solo poche decine di metri. Ha probabilmente avuto uno shock anafilattico, che gli ha fatto perdere i sensi. Per questo motivo l’Apecar ha iniziato a sbandare vistosamente ed è poi finita contro un guardarail. Alcuni passanti hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 di Brescia.

I tecnici della centrale operativa, contattata Soreu-Alpina di Bergamo, hanno inviato sul posto l’eliambulanza da Bergamo, un’ambulanza e un’automedica. Sul posto per i rilievi è arrivata anche la polizia stradale. È stato appurato che l’83enne ha fatto tutto da solo e nessun altro veicolo o persona è stato coinvolto. Una volta messo in sicurezza e stabilizzato il ferito, è stato caricato a bordo dell’elicottero e portato in volo fino agli Spedali Civili di Brescia. Il codice di trasporto è rosso. La prognosi è attualmente riservata, sia a causa della puntura dell’insetto, sia a causa delle lesioni riscontrate nell’urto con la barriera di sicurezza.  

