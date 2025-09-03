Toscolano, investito da una moto mentre attraversa la strada: morto 59enne

Toscolano Maderno (Brescia), 3 settembre 2025 – Tragedia questa sera a Toscolano Maderno. Erano da poco passate le 20 quando un uomo di 59 anni, residente in zona e di origini romene è stato investito da una potente moto KTM guidata da un 50enne italiano. In quel momento stava attraversando la strada.

L’impatto è stato violentissimo. La forza della collisione ha proiettato il pedone in avanti, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto, mentre la moto, proseguendo la sua corsa , è andata a schiantarsi contro un oleandro dopo aver percorso diversi metri. Anche il centauro è finito a terra, a seguito del forte impatto.

L’allarme è scattato immediatamente. Le persone presenti sul luogo dei fatti hanno chiesto aiuto agli operatori del numero unico 112 per le emergenze, che hanno attivato la macchina dei soccorsi. Sono intervenuti i Volontari del Garda con le ambulanze e, per il pilota ferito, è stato necessario l’elisoccorso, che lo ha poi portato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravi ma non tali da metterlo in pericolo di vita.

Per l’uomo investito, purtroppo, non c’è stato invece nulla da fare. Nonostante i disperati e ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, il 59enne è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’investimento pochi minuti dopo il fatto è arrivata la moglie della vittima, accorsa sul posto dopo aver appreso la notizia. La donna, sopraffatta dal dolore e dallo shock, ha avuto un malore ed è stata a sua volta ricoverata all’ospedale di Gavardo.I rilievi per ricostruire la vicenda sono stati affidati alla polizia stradale.

Si tratta dellaseconda grave tragedia stradale che colpisce Toscolano in sole 24 ore. Martedì sera, infatti, un turista inglese di 21 anni era stato investito da un’altra moto sullo stesso tratto di statale, la 45 bis, riportando ferite così gravi da aver necessitato dell’amputazione di una gamba.