Palazzolo, incendio nella casa del custode di Villa Kupfer

Palazzolo (Brescia) – Potrebbe essersi sviluppato da un fuoco acceso per cucinare o per scaldarsi oppure avere origini dolose l’incendio che questa mattina – giovedì 17 aprile - ha creato disagi in centro a Palazzolo sull’Oglio dove è stato necessario chiudere via Zanardelli per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei volontari di Palazzolo sull’Oglio e Chiari.

Il lavoro di spegnimento è durato alcune ore, poi è seguita la bonifica. L’edificio andato parzialmente in fiamme è la casa del custode di Villa Kupfer, attualmente disabitata e talvolta rifugio per senza dimora. Fortunatamente, quando le fiamme sono divampate attorno alle otto del mattino, nell’abitazione non c’era nessuno. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato rapido e mirato. I pompieri oltre a spegnere le lingue di fuoco che si alzavano alte in cielo provocando un fumo acre e fastidioso, hanno anche messo in sicurezza le pareti, evitando così crolli sulla strada, che corre vicino all’edificio.

Quasi di fronte si trova la scuola media Fermi, i cui studenti hanno osservato quanto accadeva tra un cambio d’ora e l’altro. Tutti erano in sicurezza nelle aule. Non si sono registrati feriti. Sul luogo dei fatti c’era anche il sindaco di Palazzolo sull’Oglio, Gianmarco Cossandi, che si è detto molto amareggiato per quanto accaduto. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.