“Esplosione” a Cazzago, cede un cavo dell’alta tensione: blackout, principi d’incendio e disagi in Franciacorta

CAZZAGO SAN MARTINO – Paura e disagi lunedì mattina a Pedrocca di Cazzago San Martino, dove un rumore simile a quello di una esplosione ha svegliato gli abitanti della frazione Pedrocca. A causa il forte rumore è stato un cavo dell’alta tensione che ha ceduto all’improvviso.

Conseguenze dell’incidente

Il cavo era posizionato all'altezza del semaforo di via Europa. Il cedimento non ha causato alcun ferito, ma l’incidente ha provocato un esteso blackout, lasciando al buio buona parte della Franciacorta e dell’ovest Bresciano, tra cui le altre frazioni di Cazzago San Martino.

Intervento e azioni di ripristino

“In merito al guasto che questa mattina ha interessato la linea CP Cazzago-CP Ospitaletto di proprietà di Terna – spiegano dall’azienda proprietaria – l’azienda fa sapere che i propri tecnici, intervenuti tempestivamente, sono al lavoro nel Comune di Cazzago San Martino per ripristinare il conduttore elettrico danneggiato. L’evento, che ha comportato una temporanea interruzione del servizio di trasmissione dell’energia prontamente risolta, non ha causato danni a persone”.

Danni collaterali e misure di sicurezza

L’esplosione del cavo ha causato danni agli impianti elettrici delle case vicine, con contatori saltati e, in alcuni casi, principi d’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre la strada è stata chiusa temporaneamente per permettere ai tecnici di Terna di lavorare al ripristino della linea. “Terna è al lavoro per sistemare il cavo – specificano dal Comune di Cazzago San Martino – potrebbero esserci alcune interruzioni di corrente al momento del ripristino della linea di alta tensione”.