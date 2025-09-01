Nadia Toffa, un torneo di padel nel segno della Iena bresciana per sostenere il reparto di Oncologia pediatrica

Brescia, 1 settembre 2025 – Un torneo sportivo per non dimenticare Nadia Toffa, la sua sagacia e il suo grande sorriso. Dieci euro della quota di iscrizione, fissata a 25 euro, andranno in beneficenza e saranno donati alla fondazione che porta il nome della “Iena bresciana” e che è coordinata con passione dalla sua mamma e dal suo papà, che dalla loro tragedia personale e dalla generosità di Nadia hanno tratto la forza per aiutare il prossimo.

Nadia Toffa al programma Le Iene (foto Ansa)

Il torneo di padel benefico a Brescia

Il torneo si svolgerà a Brescia il 21 settembre 2025 nel Centro Sportivo Rigamonti di Via Serenissima, dove tanti atleti si sfideranno a “padel” con la collaborazione dell’Associazione Terre Gardesane e il patrocinio di FenImprese Brescia oltre che della Fondazione Nadia Toffa Onlus. A pianificare e gestire la giornata in cui atleti di diversi livelli e età, a coppie, potranno sfidarsi è, lo staff del Centro Sportivo Rigamonti con il coordinamento di Gloria Baresi.

"La prima alba" nel segno di Nadia Toffa

La famiglia Bonicelli, proprietaria del centro, profondamente sensibile e sempre presente nel campo della solidarietà, ha abbracciato il progetto sin dal principio collaborando attivamente. Il nome della manifestazione sportiva, la prima in memoria di Nadia Toffa, sarà “La prima alba”: titolo di uno dei racconti scritti dalla conduttrice televisiva.

Nadia Toffa a Le Iene

"Nadia esempio di coraggio e altruismo”

“Questo è il tema che ho scelto per ricordare il nome attraverso un gesto concreto che continuerà a sostenere le iniziative della Fondazione Nadia Toffa, portando avanti i valori di coraggio, altruismo e speranza che Nadia ha sempre incarnato” dichiara Gloria Baresi, scrittrice e coordinatrice dell’evento. “Mi sono commossa quando Gloria, profondamente decisa ed entusiasta, mi ha parlato della sua ferma volontà di proporre il primo evento sportivo in ricordo di mia figlia qui a Brescia – ha spiegato Margherita, presidente della fondazione e madre di Nadia -. Nadia amava profondamente la sua città, la sua intensa storia, gli sport e qualsiasi evento animasse il territorio ”: La fondazione donerà al Reparto di Oncologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.