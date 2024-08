Nadia Toffa, 5 anni fa moriva la conduttrice tv: nel post delle Iene il suo ballo al tramonto

Brescia – "5 anni senza te. Ciao Nadia”. Sono le parole pubblicate sui social da Le Iene, la popolare trasmissione televisiva di cui Nadia Toffa, morta a quarant'anni il 13 agosto del 2019, era una delle inviate una più conosciute e apprezzate. Nel post un video personale, dai toni malinconici: la giornalista e conduttrice bresciana, balla in controluce, in uno splendido tramonto sul mare, eppure la sua figura è alquanto riconoscibile. La sua lotta contro il cancro, per la vita, la sua battaglia pubblica a sostegno di tutti coloro che stavano affrontando una malattia oncologia, per spronarli a mantenere il sorriso, il monito lanciato a chi non è malato, di ‘cogliere ogni attimo’ e vivere appieno il tempo che ci è dato, rilanciata migliaia di volte, questa volta lascia il passo ad un’atmosfera più intimistica ed emozionale. Io ‘ballo da sola’ suggerisce l’immagine, ma anche continuo a danzare, anche se la mia figura si fa meno nitida, più rarefatta.

5 anni senza te. Ciao Nadia ❤️ 5 anni senza te. Ciao Nadia ❤️ Posted by Le Iene on Monday, August 12, 2024

Nadia Toffa, la malattia

Nel dicembre 2017, mentre si trovava Trieste per una delle sue inchieste per "Le Iene", Nadia Toffa ebbe un malore e fu subito ricoverata in ospedale, dove rimase in rianimazione per diversi giorni.

Dopo alcune settimane, l’11 febbraio 2018, tornò in tv a Le Iene, accanto a Nicola Savino e Matteo Viviani, rilevando pubblicamente di essere stata colpita da un tumore cerebrale, il glioblastoma maligno. Spiegò di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico e di essersi sottoposta a chemioterapia. Sembrava guarita ma pochi mesi compare a recidiva e Toffa iniziò una battaglia contro la malattia, affrontandola con coraggio e condividendo la sua esperienza con il pubblico. Nonostante le cure intensive, la malattia ha continuato a progredire. Nadia Toffa ha continuato a lavorare fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, diventando un simbolo di forza e resilienza per molti. Ha anche scritto un libro intitolato "Fiorire d'inverno", pubblicato nel 2018, in cui ha raccontato la sua lotta contro il cancro e il suo approccio positivo alla vita.

Nadia Toffa è morta il 13 agosto 2019 a Brescia, all'età di 40 anni. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione in tutta Italia, e molti hanno ricordato il suo contributo al giornalismo investigativo e la sua forza nel combattere la malattia. Le sue esequie si sono svolte il 16 agosto 2019 nella cattedrale di Brescia, affollata per l’occasione da colleghi, amici e persone comuni.