Brescia, una piazza dedicata a Nadia Toffa: la proposta di Forza Italia

Una piazza o una via da intitolare a Nadia Toffa. Lo chiede Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia in Loggia, che ha depositato nei giorni scorsi un ordine del giorno proprio per l’intitolazione di una via, piazza o altro spazio pubblico significativo alla giornalista bresciana, scomparsa prematuramente nel 2019 a soli 40 anni.

"Nota per il suo ruolo a ‘Le Iene’, Nadia ha affrontato temi di cruciale importanza per la società, dalla lotta contro il gioco d’azzardo patologico e lo smaltimento illegale dei rifiuti, fino alle battaglie contro le truffe sanitarie e il sostegno alle comunità colpite da problematiche ambientali. La sua eredità – spiega Fontana - va oltre il lavoro giornalistico: Nadia Toffa è stata un esempio di impegno civico, sensibilità e vicinanza verso i più fragili, affrontando con straordinaria dignità anche la sua personale battaglia contro la malattia. Con il suo libro Fiorire d’inverno, Nadia ha condiviso la sua esperienza, ispirando migliaia di persone".

Già insignita del Grosso d’Oro ora la richiesta è che anche la città natale la ricordi con l’intitolazione di uno spazio pubblico.