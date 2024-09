Brescia ricorda Nadia Toffa con una serata di solidarietà al teatro Sant’Afra

Brescia, 28 settembre 2024 – Brescia ricorderà Nadia Toffa, la famosa inviata del programma televisivo “Le Iene”, morta a 40 anni per un cancro contro il quale ha combattuto senza mai perdere il sorriso, con una serata in programma al teatro Sant'Afra il prossimo 23 novembre.

L’evento dal titolo “Promuovi La Tua Musica”, a sostegno della musica emergente, avrà come ospiti i genitori di Nadia e il ricavato della serata sarà totalmente devoluto alla "Fondazione Nadia Toffa Onlus”, nata nel 2019 per volontà della famiglia della conduttrice per raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la cura del cancro.

La mamma

"Grazie a iniziative come questa - racconta Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia, scomparsa nel 2019 - abbiamo donato all'ospedale un neuronavigatore con ecografo da 83mila euro. Per me e mio marito questo è il modo migliore di ricordare Nadia, adesso andiamo a Benevento e a Battipaglia per continuare il lavoro della Fondazione. Io ho 76 anni, mio marito 81, ma quando non ce la faremo più i nostri figli e nipoti continueranno questo lavoro, che ci fa molto bene”.

“Dedicarci alla fondazione ci ha rasserenato ed è - ricorda Margherita - quello che voleva Nadia, che mi diceva “mamma non perdere tempo a piangere, crea una fondazione e aiuta gli ultimi, quelli che non hanno voce”.

Lei mi ha lasciato questo messaggio che mi ha aiutata tanto, anziché cadere nella depressione ci siamo messi a fare e, anche se pieni di acciacchi, continuiamo a farlo perché sostenere la ricerca contro il cancro - conclude la mamma di Nadia Toffa - ci dà serenità e ci dona gioia”.