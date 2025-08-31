Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Brescia
CronacaEco-educazione. Coinvolti 1.700 studenti
31 ago 2025
MILLA PRANDELLI
Cronaca
Eco-educazione. Coinvolti 1.700 studenti

Nel 2025 Garda Uno ha coinvolto 1.700 studenti in progetti di educazione ambientale, raggiungendo 86 classi in 19 scuole di undici Comuni tra il Garda e la pianura bresciana. Dalle materne alle superiori, l’obiettivo è sempre stato lo stesso: rendere concreti i temi della sostenibilità. Nelle scuole dell’infanzia con “I supereroi siamo noi“ i bambini hanno imparato a riconoscere i materiali giocando. Hanno sperimentato il riciclo della carta e il compostaggio degli scarti alimentari, arrivando a realizzare orti didattici. Alla primaria invece, gli alunni della Lozzia di Gardone Riviera hanno ripulito la spiaggia nell’ambito del progetto di Legambiente “Puliamo il mondo“. A Pontevico e Offlaga i ragazzi del Centro diurno Il Gabbiano hanno fatto da educatori. Mentre alle medie di San Felice maestre e studenti hanno lavorato sulla mobilità sostenibile.

A Prevalle il Consiglio comunale dei ragazzi ha progettato azioni per ridurre i rifiuti a scuola. Agli istituti superiori della Rete delle Morene del Garda, l’Istituto Alberghiero De’ Medici ha personalizzato i contenitori per la differenziata. Il liceo Fermi di Salò e il Battisti hanno approfondito il tema della riduzione dei rifiuti e del consumo critico dell’acqua mentre al Bagatta di Desenzano gli studenti hanno campionato le microplastiche nel lago e pubblicato un articolo scientifico. Al Cerebotani di Lonato hanno creato mostre online sul legame tra cibo e ambiente. I prossimi temi che garda Uno proprorrà agli studenti saranno l’intelligenza artificiale e il fast fashion.

Mi.Pr.

